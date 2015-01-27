Электронный «Дорожный пристав» появился в Ангарске

В Ангарске начал функционировать электронный «Дорожный пристав», который облегчает работу патрулям. Первые рабочие дни повысили уровень погашения задолженностей, поскольку специальный комплекс по автомобильному номеру видит всю историю задолженности водителя.

Специальный программно-аппаратный комплекс «Дорожный пристав» обрабатывает огромное количество информации. С помощью камер он фиксирует номер машины и высвечивает информацию о штрафах, налогах, алиментах и кредитной задолженности владельца на ноутбуки приставов в Ангарске.

Должника «Дорожный пристав» определяет с расстояния 20-30 метров, патруль получает информацию на ноутбук, в который загрузили базу данных должников. Как только нарушитель попадает в поле зрения, информация высвечивается на экране ноутбука.

Первые несколько рабочих дней электронного «Дорожного пристава» продемонстрировали его эффективность: более 50 остановленных нарушителей, более 100 000 выплаченных рублей, а также 8 актов описи-ареста имущества.