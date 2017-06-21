Тюнеры из TopCar представили 750-сильный Porsche 911 Turbo S

Мастера тюнинговой компании TopCar подготовили свое новое творение - Porsche 911 Turbo S, оснащенный 750-сильным мотором. Большие изменения произошли с оформлением автомобиля, но также инженеры доработали двигатель немецкого спорткара.

Внешний дизайн Porsche 911 Turbo S исполнен в уникальном сером оттенке с черно-желтыми акцентами, которые подчеркивают премиальную стилистику автомобиля. Помимо всего, машину снабдили колесными дисками размером 21 дюйм. В салоне также замечены желтые мотивы и карбоновые вставки на дверных панелях, центральной консоли и руле.

В моторном отсеке доработанного Porsche 911 Turbo S разместится двигатель, способный генерировать 750 «лошадок». Благодаря таким переменам машина обошла предыдущую версию немецкого спорткара, оснащенную 3,8-литровым 580-сильным агрегатом, функционирующим в тандеме с 7-диапазонной КПП.