Новый Renault Clio RS получит движок от Renault Megane RS‍

В сети появились новая информация о технических характеристиках «заряженной» версии Renault Clio RS 2018 года. Хэтчбэк получит новую силовую установку от другого хот-хэтча производителя – Megane RS.

Обновленный Renault Clio RS в кузове хэтчбэк будут оснащать бензиновой силовой установкой объемом 1,8 литра, которая генерирует до 225 «лошадей», которая стоит на «заряженной» версии хэтчбека Megane RS.

При этом специалисты отмечают, что турбомотор могут форсировать, поэтому двигатель Clio RS может оказаться мощнее. Стоит отметить, что актуальная версия хэтчбэка оснащена турбодвигателем объемом 2.0 литра, который взяли у предыдущего поколения Megane RS.

Впервые двигатель Renault объемом 1,8 литра установили на спортивный Alpine A110 в кузове купе. А в мае 2016 года во время Гран-При Монако «Формулы -1» представили хот-хэтч Megane RS с тем же мотором.

Официальная презентация пятого поколения хэтчбэка Renault Clio RS состоится в рамках автосалона в Париже уже этой осенью.