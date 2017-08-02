Названы самые популярные подержанные кроссоверы по итогам марта

Эксперты агентства "Автостат Инфо", проанализировав продажи подержанных кроссоверов за март текущего года, составили рейтинг самых популярных из них.

Первое место рейтинга по праву отдали LADA 4×4, и это не стало неожиданностью. За март нынешнего года было продано 7 680 автомобилей, а это на 17,6% больше, чем за тот же месяц прошедшего года.

Chevrolet Niva с результатом в 6 042 машины заняла второе место. В текущем году объемы реализации снизились. В марте 2017 года было продано на 2,3% больше Chevrolet Niva.

Третье место рейтинга занимает Toyota Land Cruiser. Таких подержанных автомобилей россияне купили 3 557 за март месяц, а это на 10,6% меньше показателя прошлого года.

Четвертый кроссовер - Toyota RAV4, продажи которого за данный период составили 3 403 машины (меньше прошлого года на 4,5%).

Последним в пятерке оказался Nissan X-Trail, купленный 2 633 раза. Отметим, что Nissan хоть и находится на пятом месте, в сравнении с прошлым годом поднял уровень продаж на 1,3%. Во вторую пятерку входят Nissan Qashqai, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Renault Duster.