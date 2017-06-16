Volkswagen Beetle 2018 получит новую силовую установку‍

Сегодня, 14:40 \\ Авто/Мото
По неофициальной информации, ретромобиль будет выпущен в трех версиях. Volkswagen Beetle 2018 получит силовой агрегат объемом 1,8 литра.

В отличие от своего предшественника, под капотом которого был 2,4-литровый двигатель, Beetle 2018 года будет набирать популярность за счет низкого расхода топлива. В планах разработчиков добавить в линейку моторов новые турбодвигатели, которыми оснастят спортивные модификации.

Напомним, что в планах у компании Volkswagen было выпустить новую версию модели с полностью электрическим двигателем, однако от плана было решено отказаться.

 

В связи с тем, что автомобиль расходует небольшое количество топлива, оснащать хэтчбек электрическим двигателем было бы не эффективно. Модернизированная версия Volkswagen Beetle 2018 появится на автомобильных рынках в конце текущего года.

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Автор - Диана Алиева
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