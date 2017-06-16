Volkswagen Beetle 2018 получит новую силовую установку‍

По неофициальной информации, ретромобиль будет выпущен в трех версиях. Volkswagen Beetle 2018 получит силовой агрегат объемом 1,8 литра.

В отличие от своего предшественника, под капотом которого был 2,4-литровый двигатель, Beetle 2018 года будет набирать популярность за счет низкого расхода топлива. В планах разработчиков добавить в линейку моторов новые турбодвигатели, которыми оснастят спортивные модификации.

Напомним, что в планах у компании Volkswagen было выпустить новую версию модели с полностью электрическим двигателем, однако от плана было решено отказаться.