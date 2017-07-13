"Брежневский" лимузин ЗИЛ-114 продают в Германии за 1 млн евро

В Германии на продажу выставили старинный лимузин эпохи правления Леонида Брежнева ЗИЛ-114. За него неизвестные владельцы хотят выручить 999 999 евро, что составит больше 75 000 000 рублей.

Как в Германии появился данный лимузин, покрыто тайной. Вероятно, на нем ездили представители правящей верхушки ГДР, а затем авто выкупил коллекционер. Выставленный на торги лимузин ЗИЛ-114 выпустили в 1970 году и его пробег в настоящее время достигает 46 150 км. В моторном отсеке ретромобиля разместился 7-литровый агрегат с производительностью в 300 лошадиных сил, работающий вместе с автоматической трансмиссией.

Хозяин ретромашины утверждает, что она находится в отличном состоянии и имеет даже оригинальную окраску. В авто заменили все рабочие жидкости, карбюратор машины очищен и отрегулирован, а тормозная система подверглась замене.

Особо акцентируется внимание на хромированных деталях машины, которые по-прежнему блестят. В салоне кое-каие деревянные элементы покрыты пятнышками. Это в свою очередь увеличивает ценность старинного лимузина.