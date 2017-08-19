Great Wall начинает продажи обновленного пикапа Wingle 5 Euro Edition‍

Китайская компания Great Wall открыла продажи обновленного пикапа Wingle 5. Грузовой внедорожник получил ряд изменений, отличающих его от предшественника.

В перечне изменений новая решетка радиатора, оптика, переработанные противотуманные фары и прочее. Wingle 5 Euro Edition получит 2-литровый турбодизельный мотор мощностью 102 лошадиных силы, работающий в паре с 6-скоростной механической коробкой передач.

Также в моторной линейке остались бензиновый двигатель, генерирующий 122 лошадиные силы, и дизельный 2,8-литровый мотор. Пикап будет предложен в заднеприводном и полноприводном вариантах.

Новинка получит дополнительные кнопки на руле, переработанный блок управления климат-контролем, систему мультимедиа и кожаную отделку салона. Пикап Great Wall Wingle 5 можно будет приобрести от 741 000 до 1 073 000 рублей.