В Новосибирске построили идеальный автомобиль для пробок

Создатели блога «Гараж 54» из Новосибирска поработали над старым американским автомобилей Ford Scorpio. Итогом их стараний стал узкий автомобиль, который можно считать идеальным для дорожных заторов.

Сообщается, что кузов Ford Scorpio был распилен вдоль, из него удалили центральную часть, благодаря чему его преобразовали в самое узкое авто. Изменениям подверглась и подвеска, где были укорочены рулевые тяги, поменялись точки крепления подвески и проведены иные работы. Блогеры не знали, как поведет себя центр тяжести авто, поэтому утяжелили её низ.

Отмечается, что доработки наиболее узкого автомобиля еще не завершились. Авторы проекта теперь должны осуществить самую главную задачу, а именно, внедрить в машину мотор. Его разместят в задней части авто, где когда-то был багажный отсек.

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По итогам тест-драйва было установлено, что авто не может само перемещаться и его взяли на буксир микроавтобусом. Раньше энтузиасты сообщали, как создадут 6-метровые качели из «Жигулей» и расстреляли ледяной Mercedes-Benz G-Class из пулемета и РПГ.