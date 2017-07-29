Дизайн новых Toyota Corolla Axio и Toyota Fielder рассекречен на фото

В интернет просочились первые фотографии новых универсала Toyota Fielder и укороченного седана Toyota Corolla Axio. Изображения представленных новинок находятся в свободном доступе.

Фотоснимки новых автомобилей появились на страницах популярного журнала Best Car. Toyota Corolla Axio доступна на домашнем авторынке, ее размеры достигли 4500X1950X1450 мм, а величина колесной базы составила 2 640 миллиметров. Оформление авто исполнено в фирменном духе бренда и подобно недавно продемонстрированному Toyota Auris третьего поколения.

5-дверный японский универсал Toyota Fielder разработан на базе седана, но размеры его превышают Toyota Corolla Axio. Обе машины построены на платформе TNGA. В моторном отсеке новинок разместятся 1,3- и 1,5-литровые агрегаты. Не исключен и выход гибридной модификации, состоящей из ДВС объемом 1,5 литра и электромотора.