Составлен ТОП-5 наилучших российских внедорожников

Российские машиностроительные компании всегда были известны тем, что специализировались на выпуске вседорожных автомобилей. Потому эксперты составили рейтинг отечественных внедорожников, доступных в продаже и в настоящее время.

Лидером рейтинга выступает российская LADA 4X4. Недостатком авто считается 1,7-литровый двигатель, а также тот факт, что машина уже морально устарела. Но вместе с этим авто имеет довольно много преимуществ, среди которых стоит отметить 205-миллиметровый клиренс, полный привод, короткие свесы и приемлемую цену. За нее придется выложить около 400 000 рублей.

На второе место попала Chevrolet Niva. Ее снабдили дорожным просветом около 200 мм, полноприводным механизмом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Автомобиль довольно комфортно ведет себя на асфальте и имеет хорошую проходимость.

ТОП-3 закрывает УАЗ «Патриот». Он отлично показал себя при преодолении бездорожья. В список оснащения модели входят 210-миллиметровый дорожный просвет, 2,7-литровый 135-сильный агрегат, электропривод 2 ступенчатой раздаточной системы. К недостаткам стоит отнести проблемы, связанные с качеством сборки, большой расход горючего и антикоррозионная обработка машины.

Четвертую позицию занял ГАЗ - 4WD. Он имеет подключаемую систему полного привода и 205-миллиметровый клиренс, а также удобный салон. ТОП-5 закрывает УАЗ-2206 или «Буханка». Ее оснастили дорожным просветом в 205 мм, подключаемым полным приводом, 2,7-литровым 112-сильным бензиновым ДВС, 5-ступенчатой «механикой или 2-скоростной раздаточной системой.