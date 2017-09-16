В Нижнем Новгороде сотни байкеров открыли мотосезон-2018

14 апреля текущего года в российском городе Нижний Новгород местные байкеры открыли мотосезон. Громадная мотоколонна, сопровождаемая мотоциклетным патрулем ГИБДД, прокатились по улицам областного центра.

Такое мероприятие обошлось без эксцессов и нарушений правил дорожного движения. Об открытии байк-сезона сообщают представители регионального УГИБДД.

Общее собрание нижегородских байкеров прошло на городской площади Ленина. Отсюда колонна мотоциклистов направилась в верхнюю центральную половину города по Канавинскому мосту, после чего через метромост байкеры спустились на площадь Ленина.

Сообщается, что в нынешнем году байкеров было больше, чем в прошлый сезон, который открылся 22 апреля минувшего года. В нынешнем сезоне проехавшая по города колонна состояла из нескольких сотен любителей погонять на мотоциклах.