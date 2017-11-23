Раскрыты подробности о внешности нового компактвэна Geely VF11

В интернет попали первые фотоснимки нового массового небольшого минивэна Geely, разработанного с использованием прототипа MPV Concept. Новинка получила рабочее название VF11, но на рынке она будет называться по-другому.

Внешность создана в узнаваемой стилистике марки, над которой трудился Питер Хорбери, ранее числившийся в Volvo. Пока что отсутствует информация об архитектуре, на которой построен Volvo VF11, но существует вероятность, что новый минивэн создадут на собственном шасси.

Авто как 5-местный, так и 7-местный салон. Также новинку снабдят круиз-контролем, системой рядности, камерами обзора, пересмотренной оптикой и панорамным верхом.

В подкапотном пространстве нового компактвэна разместили 1,5-литровый двигатель на 4 цилиндра, выдающий мощность 177 лошадиных сил. Не исключается и выход гибридной версии авто с таким же мотором, который работает вместе с электроприводом. Благодаря этому расход горючего на 100 км составляет 1,7 л.