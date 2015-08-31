В сети появились первые рендеры пикапа LADA

На сегодняшний день всего один отечественный производитель поставляет на российский автомобильный рынок машины в кузове пикап - это УАЗ. Чтобы подтолкнуть производителей изготавливать такие модели независимые дизайнеры создали визуализацию возможного пикапа LADA.

В то время как единственным заводом, изготавливающим пикап в России, является УАЗ, российский авторынок на данный момент предлагает пикапы от множества иностранных поставщиков. Внести свой вклад в продвижение автомобилей с таким типом кузова решили дизайнеры, которые показали, как мог бы выглядеть пикап LADA.

Дизайн кузова выполнен в стиле Х, характерному моделям LADA. На рендерах видно, что получилось у экспертов. Однако "АвтоВАЗ" пока не планирует начать разработку пикапа, так как на очереди у завода стоят другие новинки. В этом году LADA презентует как минимум две обновленные машины - LADA Granta и кроссовер LADA Vesta.