Илон Маск признал ошибкой чрезмерную автоматизацию завода Tesla

Завод по сборке электрокаров Tesla является одним из самых автоматизированных предприятий на планете. Однако как заявил Илон Маск, именно это послужило причиной многих проблем компании, особенно при производстве Model 3.

По словам Маска, компании пришлось избавиться от сети конвейерных лент, так как она не работала. Хотя на производстве лучшее дорогостоящее оборудование высшего класса, Маск заявил что было большой ошибкой недооценивать людей и чрезмерно автоматизировать завод.

В интервью Илон Маск поделился, что его сильно изнуряют производственные проблемы и он постоянно испытывает сильный стресс. Однако глава компании Tesla заверил, что к концу года завод встанет на ноги, и объем производства увеличится в три-четыре раза.