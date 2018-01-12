Составлен ТОП-10 самых дешевых авто по ремонту и обслуживанию

Эксперты разработали рейтинг наименее дорогих в ремонте и обслуживании автомобилей. Перечень появился на страницах популярного специализированного портала RepairPal.com.

Отмечается, что в список включен индекс стоимости ремонта с вышеназванного сайта и вероятная сумма, которую затратят для обслуживания и ремонта. Представленные цифры базируются на стоимости деталей и рабочей силы для ремонтных услуг, предоставляемых сетью мастерских.

Лидером рейтинга выступает японская Toyota Corolla, получившая коэффициент 21, а средневзвешенная цена ремонта составит 341 доллар ежегодно. Второе место досталось седану Honda Accord с индексом 21, а ремонт обходится в 351 доллар за каждый год. ТОП-3 закрывает Toyota Avalon (23, 388 долларов). В ТОП-5 попали Ford Mustang (27, 454 доллара) и Honda CR-V (22, 385 долларов).

В ТОП-10 перечня числятся Nissan Pathfinder (24, 406 долларов), Honda Odyssey (24, 403 доллара), Toyota Tacoma (23, 398 долларов), Ford F-150 (29, 482 доллара) и Nissan Titan XD (27, 463 доллара).