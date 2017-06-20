Pininfarina разработает электрический гиперкар в 2020 году

Pininfarina к 2020 году выпустит полностью электрический спортивный гиперкар. Модель должна составить конкуренцию Bugatti Chiron.

Концерн Mahindra поделится с новинкой рядом гоночных технологий. Пока нет подробностей о техническом наполнении гиперкара, но по неофициальным данным под капотом новинки будет силовая установка мощностью 1480 лошадиных сил.

На данный момент Pininfarina уже имеет 100 миллионов долларов для воплощения идей в реальность и создания нового модельного ряда. Презентацию электромобиля K350 компания проведет 25 апреля текущего года в Пекине. Напомним, без подзарядки паркетник может проехать до тысячи километров.