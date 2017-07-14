Audi R8 RWS проходит тесты без камуфляжа

Несколько месяцев назад состоялась презентация Audi R8 RWS, в рамках которой публика увидела дизайн машины без камуфляжа. На данный момент проводятся начальные дорожные тесты.

Автомобиль будет предлагаться не только в кузове универсала, а и в полноприводном купе. Производитель также предоставляет премиальный опциональный пакет, который можно будет приобрести по желанию за 7 000 долларов. Среди прочего пакет будет содержать дверные проемы с освещением, обшивку салона из натуральной кожи и модернизированну аудиосистему.

Обычные версии Audi R8 RWS будут оснащены климат-контролем, парктроником и центральным замком. Отметим, что всеми этими функциями можно управлять с помощью специального приложения в смартфоне. Из фотографий, сделанных на первых тестах, видно, что за счет тонкой оптики машина стала более строгой. Радиаторная решетка почти не менялась еще с первых концептов. По предварительной информации, на американском автомобильном рынке Audi R8 RWS в трех вариациях появится во второй половине 2018 года.