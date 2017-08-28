Каждым десятым автомобилем в России владеет юридическое лицо

В соответствии со сведениями, предоставленными специалистами аналитического центра «АВТОСТАТ», на сегодняшний день примерно 5 000 000 авто в России владеют юридические лица. Это равно доле в 9,7% от всего наличного отечественного автомобильного парка.

Самые маленькие показатели получили легковые машины, достигнув отметки в 1 700 000 единиц (4%). Коммерческие машины имеют долю 23,7%, что в количественном выражении составляет 958 500 автомобилей.

Грузовые машины превышают половину автопарка юридических лиц и занимают нишу в 53,2%, что составляет 2 000 000 штук. Доля автобусов у юрилиц признана наибольшей (71,2%, 285 600 ед.).

Отмечается, что совокупная численность российского автопарка по состоянию на начало текущего года равно 50 000 000 экземпляров. Раньше эксперты сообщали, что на 1 января 2018 года в России в общем насчитали 8 190 000 автомобилей LCV-сегмента.