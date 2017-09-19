Назван ТОП-5 примеров, когда тюнинг роскошнее авто

Люди с повышенным ощущением прекрасного всегда стараются улучшить все, что их окружает, и автомобильный тюнинг не является исключением. Следовательно, эксперты решили показать примеры, когда тюнинг выглядит роскошней авто.

Первоначально нужно отметить Rolls-Royce Ghost. Над данным автомобилем трудились специалисты ателье Spofec. Его снабдили карбоновым обвесом, углепластиковым спойлером и колесными дисками размером 22 дюйма. Под капот авто установили 12-цилиндровые 6,6-литровые агрегаты, выдающие 685 и 709 лошадиных сил. В списке функций седана стоит выделить систему автоматического занижения, новую систему выхлопа и карбо-керамические тормоза.

Далее следует отметить Rolls-Royce Wrath, который подвергся доработкам мастеров из Mansory. Он получил карбоновый капот и ряд иных аэродинамических компонентов кузова. В салоне можно увидеть отделку алькантарой, синей и черной кожей с тканевыми вставками. Мощность мотора повысили до 740 л.с.

ТОП-3 закрывает Rolls-Royce Phantom. С ним поработали инженеры Wald International. Авто снабдили светодиодными огнями в передней половине и маленьким спойлером на багажнике. Под капотом разместили 460-сильный мотор.

Еще нужно отметить Mercedes-Maybach 57S, с которым работали дизайнеры из Knight Luxury. Ее оснастили карбоновыми капотом, крышкой багажного отсека, дверьми и всеми крыльями. Машина получила новые фары и колесные диски размером 24 дюйма. ТОП-5 замыкает Bentley Continental. Британцы из ONYX придали машине агрессивности и увеличили производительность мотора до 600 л.с.