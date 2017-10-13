Waymo протестирует беспилотные автомобили без водителя-испытателя‍

Waymo стала второй компанией, которая решилась проводить подобные испытания на общественных дорогах. Теперь техник сможет следить за работой автомобиля на расстоянии.

Калифорния - один из самых удачных штатов для подобного рода испытаний. Климатические условия этого штата не мешают работе лидаров и камер.

Управление DMV собиралось запретить тестировать транспортные средства без наличия педалей, рулевого колеса или водителя в салоне. Однако со временем власти пошли навстречу производителям высохотехнологических инновационных машин.

Стоит отметить, что компания Waymo - лидер в разработке беспилотных автомобилей и считается самой надежной в этой сфере. К примеру за 2017 год были собраны данные, из которых видно, что оператору приходилось перехватывать управление один раз за почти 9 тысяч километров.