Mercedes-Benz рассказал об электрической версии Sprinter

В феврале текущего года компания Mercedes-Benz представила новую генерацию фургона Sprinter. Однако информация о технических характеристиках автомобиля стала известна только сейчас.

Фургон будет оснащен полностью электрическим мотором мощностью 115 лошадиных сил. Максимум Sprinter может развить 120 км/ч, однако, для того, чтобы увеличить запас хода, производитель уменьшил максимальную скорость до 80 км/ч.

Для новинки предусмотрены две комплектации: с аккумулятором емкостью 55 и 41 кВт/час. От емкости батареи зависит расстояние, которое электромобиль сможет проехать без подзарядки. О Mercedes-Benz Sprinter нового поколения также известно, что модель сможет перевозить груз до 1 тонны. Цена электрического фургона пока неизвестна, однако вероятно она будет выше, чем у бензиновой версии.