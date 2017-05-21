Renault поделится с LADA Xray 4x4 своей автоматической КПП

В прессе появилась информация о том, что новый внедорожный хэтчбек LADA Xray 4x4 получит автоматическую трансмиссию от французского бренда Renault. Ожидается, что российская модель будет достойным конкурентом для Duster.

Очевидно, компания Renault не боится конкуренции, так как сама поделилась своей автоматической коробкой передач. Стоит отметить, что при планировании разработки нового компактного кроссовера было решено выпустить автомобиль с механической КПП. Однако теперь LADA Xray 4x4 будет выпущена с "автоматом".

О наполнении автомобиля можно сказать, что внедорожный Xray получит модерную информационно-развлекательную систему мультимедиа с большим сенсорным экраном, датчики давления в шинах, камеру заднего обзора и многое другое. В движение LADA Xray 4x4 будет приводить двигатель, мощность которого составляет 122 лошадиных силы, а объем - 1,8 литра.