Пикап Volkswagen Amarok подорожал во второй раз с начала года

Специалисты провели мониторинг цен на автомобили в России, который показал, что в апреле 2018 года в России подорожал пикап Volkswagen Amarok. Напомним, что в этом году модель уже попадала под удорожание.

В этот раз Amarok подорожал на 1,4-3% от прежней цены, что составляет около 52 000-62 200 рублей. Максимальное подорожание получил базовая комплектация пикапа Trendline. Модель оснащена 2-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. Приобрести автомобиль теперь можно за 2 232 700 рублей.

Максимальная комплектация Volkswagen Amarok с двигателем объемом 3 литра и мощностью 224 лошадиных силы, оснащенная автоматической КПП, на российском автомобильном рынке теперь стоит 3 686 000 рублей.