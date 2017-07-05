В Воронеже черный УАЗ продемонстрировал «высокогорную» парковку

В Воронеже заметили «высокогорную» парковку российского внедорожника УАЗ черного цвета. Водитель заехал на гору снега, который собрался за зиму и уже успел окаменеть, но который не убрали с парковки.

Житель Воронежа, который поделился фотографией, назвал черный внедорожник «Царем горы», поскольку именно так и выглядит модель, на фоне других автомобилей. Пользователи соцсетей активно комментируют фотографию.

Один из пользователей отметил:

«Мой «УАЗ», мои правила парковки».

Истинной причины, по которой водитель припарковался на закаменевшем сугробе грязного снега, неизвестно, однако жители города выдвинули несколько предположений.

Возможно водитель достаточно вежлив, чтобы занять место, на котором больше никто не сможет припарковаться. Или же владелец внедорожника УАЗ решил установить машину на своеобразный пьедестал, чтобы продемонстрировать мощь автомобиля, на что другой пользовать отреагировал саркастично:

«Сугроб из грязного снега — лучший пьедестал для именно такой машины».