ГАЗ Coupe 2021: В Сети появились первые фото возрожденной «Волги»

Речь идет о рендерах, представленных отечественным дизайнером Александром Штормом. Художник показал в интернете свое видение современной «Волги», и назвал ее ГАЗ Coupe 2021.

По визуализациям российского дизайнера можно заметить, что его детище обрело кузов купе. По мнению некоторых экспертов, автомобиль чем-то похож на «Волгу». Другие же считают, что концепт ГАЗ Coupe 2021 не имеет ничего общего с легендой отечественного автопрома.

Прототип ГАЗ Coupe 2021 получил массивную радиаторную решетку и большие воздухозаборники. Данные решения являются не только стилистическими, а и, вероятно, предназначены для охлаждения высокопроизводительной силовой установки машины. Элементы экстерьера, в традициях «Волги», получили хромированные детали и колесные диски.

В СМИ неоднократно говорилось о том, что «Волга» может быть возрождена, но пока эти разговоры остаются не больше, чем слухами. «Группа ГАЗ» не планирует создание такого автомобиля в ближайшем будущем, так как не располагает необходимой платформой для такого транспортного средства, и в целом, разработка машины пока непосильна предприятию в силу дороговизны и трудоемкости проекта.