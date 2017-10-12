Nissan X-Trail стал бестселлером бренда в России

В марте этого года дилеры компании Nissan показали не очень хорошие продажи, однако за первый квартал удалось добиться хорошего результата. В результате марка заняла 4,6% всего российского рынка, а бестселлером стал Nissan X-Trail.

В прошлом месяце российские продажи Nissan показали падение на целых 20,6%, всего удалось реализовать 6402 машины. Однако, если смотреть на результаты за январь-март, то заметен рост на 2,8%. Россияне за три месяца приобрели 18084 автомобиля Nissan. Такие результаты помогли производителю занять седьмое место на рынке, а его рыночная доля составила 4,6%.

Самым популярным автомобилем стал Nissan X-Trail, хотя объемы его реализации значительно упали. За первый квартал удалось продать 1744 машины данной модели, что на 33% меньше прошлогоднего показателя. Однако это не помешало войти кроссоверу в ТОП-25 машин с наивысшими показателями продаж. Nissan Qashqai занял второе место в рейтинге продаваемых машин бренда с результатом 1582 (-39%).