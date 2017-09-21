Mitsubishi прощается с моделью Pajero

В Германии объявлена официальная финальная распродажа Mitsubishi Pajero, в знак снятия с производства. В дилерские центры производителя в стране поступила партия из 1 000 авто в версии Final Edition.

Особенностью последних Mitsubishi Pajero Final Edition стали диски колес на 18 дюймов, система обогрева переднего ряда сидений, система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и ряд технических новинок. В базовой комплектации модель обойдется в 37 тысяч евро.

22 февраля в Японии предприятие Pajero Manufacuring остановило производство модели Mitsubishi Pajero, собрав финальную серию трехдверки Final Edition.

Стоит отметить, что последняя модель отправилась не в музей, а для нужд патрульной службы полиции. Стоит отметить, что в дилерских-центрах Mitsubishi в России модель Pajero даже не появлялась, поскольку авто не имеет спроса в стране.