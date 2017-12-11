Эксперты выяснили, где россияне будут "переобувать" свои автомобили

С приходом весны владельцы автомобилей задумываются о смене зимней резины. Сотрудники агентства «АВТОСТАТ» провели среди российских водителей опрос, целью которого было узнать, где они будут «переобувать» свои машины.

Опрос проходил в режиме онлайн с 7 по 10 апреля нынешнего года, его участниками стали свыше 3 600 человек. Оказалось, что 53,4% россиян собираются самостоятельно сменить зимние покрышки на летние. Более четверти (27,5%) респондентов заявили, что отправятся в обычную шиномонтажную мастерскую.

Порядка 8% автовладельцев намерены воспользоваться услугами специализированного шинного центра, а 4% поедут «переобуваться» на независимую станцию техобслуживания. Примерно одинаковое количество россиян (по 3%) обратятся к официальным дилерам, либо знакомому частному механику. Свыше 2% участников опроса отметили, что круглый год пользуются одним комплектом шин, поэтому вовсе не будут менять резину.

По словам экспертов, менять шины самостоятельно лучше только если они собраны на втором комплекте дисков. Однако после снижения наплыва клиентов в «шиномонтажках» рекомендуется проверить балансировку колёс, причём делать это нужно каждый год. В случае если у автовладельца всего один комплект дисков или покрышки новые, стоит обратиться в специализированную мастерскую.