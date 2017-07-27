Назван ТОП-10 самых популярных в России иномарок в первом квартале

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» опубликовали рейтинг самых популярных в России иномарок без пробега. По итогам первых трёх месяцев 2018 года лидером продаж остаётся KIA Rio, который приобрели 25 370 человек, что на 20,2% больше, чем годом ранее.

На второе место смог подняться Hyundai Creta, чьи продажи увеличились на 39% или до 15 764 автомобилей. Кроссовер смог обойти ещё одну модель корейской марки – Hyundai Solaris. Такой седан разошёлся тиражом в 14 470 единиц, что на 14,2% больше прошлогоднего показателя.

Четвёртая позиция досталась Volkswagen Polo с 11 558 проданными машинами (+14,4%), а на пятой строчке оказался Renault Duster, выбор на котором остановили 10 270 россиян (+19,4%). Вторая половина ТОП-10 самых продаваемых автомобилей зарубежных брендов представлена чешской Skoda Rapid (8 023 ед.; +28,8%), французским Renault Kaptur (7 659 ед.; +27,5%), корейским KIA Sportage (7 590 ед.; +47,5%), немецким Volkswagen Tiguan (7 308 ед.; +44,8%) и Renault Sandero (7 237 ед.; +27,7%).

Всего за первый квартал нынешнего года в России удалось продать 294 700 новых иномарок с учётом лёгкого коммерческого транспорта, что на 22,3% выше прошлогоднего результата. Машины иностранных брендов заняли на российском рынке долю в 75%.