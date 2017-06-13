Опубликованы первые изображения кроссовера Hyundai Palisade

В интернете представлены первые визуализации кроссовера Hyundai, который, как ожидается, будет называться Palisade. Авторами рендеров выступили дизайнеры портала «Колёса.ру».

Ранее в СМИ публиковались шпионские фотографии нового полноразмерного кроссовера Hyundai, который может получить название Palisade. Прототип паркетника попался автомобильным папарацци в камуфляже, однако маскировка не помешала дизайнерам показать свое видение новики.

По некоторым данным, полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade будет похож на паркетник Santa Fe новой генерации. При этом новинка станет крупнее «собрата», и станет на ступень выше него в модельном ряду производителя. Возможно, автомобиль получит восемь посадочных мест.

Стоит ожидать, что кроссовер Hyundai Palisade обзаведется раздельным боковым остеклением, а также оригинальным изогнутым хромированным молдингом, огибающим окна. Кроме того, автомобиль должен получить непривычные для Hyundai осветители на корме. Передние фары больше будут соответствовать нынешнему стилю марки.

В данное время в России продается кроссовер Hyundai Grand Santa Fe, выступающий в качестве флагмана линейки SUV своей марки в РФ. Машина предлагается по цене в 2 439 000 рублей в сборке с агрегатом 2.2 CRDi тягой 200 л.с. Кроме того, машина доступна в стране за 2 719 000 рублей в версии с 3-литровой 249-сильной установкой. Независимо от версии вседорожник комплектуется в России полный приводом и АКПП.