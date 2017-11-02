Составлен ТОП-5 самых дорогих автомобилей Йошкар-Олы

Не секрет, что некоторые автомобили могут стоить как квартира, однако в случае с подержанными машинами покупатели, как правило, рассчитывают на более скромные суммы. Журналисты одного из йошкар-олинского издания опубликовали подборку самых дорогих моделей, выставленных на сайтах по продаже авто.

Первое место занял внедорожник Mercedes- AMG GLE W166 63 с пробегом 32 500 км. Под капотом машины установлен 5,5-литровый двигатель, способный генерировать 557 лошадиных сил. Владелец машины рассчитывает выручить за неё 6 500 000 рублей.

На втором месте в рейтинге дорогостоящих подержанных авто оказался Toyota Land Cruiser Prado с ценником в 2 600 000 рублей. С момента выпуска автомобиль с 4,0-литровым 282-сильным мотором преодолел 126 000 км. По словам хозяина внедорожника, кузов не битый и не крашенный.

Третью строчку занял Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, который оценили в 2 500 000 рублей. За эти деньги покупатель получит семиместный внедорожник с 249 лошадиными силами под капотом, пробег – 83 000 км.

Далее следует Audi Q7 2014 года с ценником 2 490 000 рублей. Автомобиль с салоном, отделанным черной кожей и алькантарой, проехал 59 000 км. Замыкает рейтинг ещё один Toyota Land Cruiser Prado, на этот раз за 2 450 000 рублей. Пробег машины составляет 75 000 км.