Mercedes-Maybach готовит роскошный концепт с золотыми деталями

Люксовое подразделение концерна Daimler под названием Mercedes-Maybach показало в Сети тизерное видео, анонсировавшее презентацию нового роскошного концепта в Китае. Подробностей о машине нет, но они будут озвучены в рамках ее презентации в конце апреля в Пекине.

Судя по тизерному видеоролику, салон концептуального Mercedes-Maybach будет оснащен четырьмя раздельными креслами. Салон машины выполнен в светлых тонах, получил элементы декора из алюминия, дерева, а также золота, из которого выполнены шильдики бренда. Интерьер отделан белой кожей.

Также в видео заметно, что автомобиль оснащен «парящей» центральной консолью с тремя экранами. На одном из них просматривается силуэт машины, напоминающий кросс-купе. Кроме того, для нового концепта Mercedes-Maybach предусмотрено двухсекционное заднее стекло. Впервые данным решением бренд отличился на электрическом шоу-каре Vision Mercedes-Maybach 6.





Последним концептом немецкого бренда на сегодняшний день является Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Автомобиль дебютировал в рамках конкурса элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance прошлым летом.