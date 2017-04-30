Британец купил машину вместо дорогого билета на поезд и сэкономил

Житель Великобритании по имени Том Черч, проживающий в Бристоле, решил привлечь внимание общественности и правительства к проблеме дорогих железнодорожных билетов весьма необычным способом, о котором рассказало издание LADBible.

У Тома есть друг в Лондоне, и он решил навестить его. Когда британец поинтересовался, сколько стоит билет из Бристоля до английской столицы, он узнал, что за него придется заплатить 218 фунтов стерлингов, что в российской валюте эквивалентно 19 100 рублям. Это поистине высокий ценники, если учесть, что между городами расстояние составляет всего 160 километров.

Том решил найти машину в таком же ценовом диапазоне, и ему удалось разыскать модель Honda Civic 1997. Машина оказалась привлекательна хорошим состоянием, низким ценником, а также небольшим объемом мотора. Последний фактор делает транспортный налог минимальным.

За автомобиль британец выложил всего 206 фунтов стерлингов (примерно 18 100 рублей). В этой сумме уже учитывается страховка. Том заявил, что после поездки намерен выгодно перепродать машину.