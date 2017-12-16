KIA тестирует спортивный кроссовер Sportage GT Line

Южнокорейские машиностроители снова вывели на тесты обновленный кроссовер KIA Sportage. На этот раз папарацци запечатлели спортивный вариант автомобиля с приставкой GT Line. Кадры фотошпионов представило издание motor1. Презентация паркетника запланирована на вторую половину нынешнего года.

Обновленный KIA Sportage получил оптику в духе модели Cerato нового поколения, представленной в начале года в Детройте. Ожидается, что паркетник получил иные фары головного света со светодиодными элементами, другую радиаторную решетку и воздухозаборники в стиле шоу-кара SP.

Технических подробностей обновленного KIA Sportage пока нет. Ходят слухи, что для кроссовера готовится гибридная установка, работающая по схеме mild hybrid. Это значит, что ДВС будет функционировать в тандеме с 48-вольтовой бортовой электросетью. Это сделает автомобиль экономнее и менее безвредным для окружающей среды.

В России продается актуальная версия кроссовера KIA Sportage, оснащенная двухлитровой установкой тягой 150 л.с. Для агрегата предусмотрены 6-МКПП и АКПП. Также машина комплектуется 185-сильным «турбодизелем», сочетающимся только с автоматической трансмиссией. Стоимость машины составляет от 1 269 900 рублей.