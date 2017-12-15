Последний Pagani Huayra получит дизайн болида Формулы-1

Pagani выпустила последний суперкар Huayra в особой версии L’Ultimo по заказу Бретта Дэвида, который управляет дилер-центром Prestige Imports в Майями. Руководитель центра, импортирующего Lamborghini, Lotus и Pagani, захотел модель в стиле болида 1 Льюиса Хэмилтона, четырехкратного победителя «Формулы 1».

Разработка и создание последнего Pagani Huayra заняла восемь месяцев, однако владелец получит авто только в июне. В результате модель, похожая на болид Льюиса Хэмилтона, станет последним экземпляром Huayra от производителя Pagani.

Суперкар получил битурбинный двигатель Mercedes-AMG V12 объемом 6.0 литров, который генерирует до 730 «лошадей» при моменте силы в 1 000 Нм. В качестве трансмиссии установлен вариатор на семь скоростей. Купе Pagani Huayra L’Ultimo способно за 3,3 секунды набрать 100 км/ч при максимальной скорости в 370 км/ч.