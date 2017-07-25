Сотни брошенных ржавых машин уберут с улиц Ростова к лету

В Ростове-на-Дону власти и коммунальщики планируют провести рейды по очищению улиц от старых и ржавых автомобилей. Убирать будут лишь те машины, которые уже годами стоят и не нужны своим владельцам.

В сообщении главы ЖКХ Анны Нор-Аревян говорится, что в городе насчитываются сотни машин, которые ржавеют на улицах, брошены или же мешают проезду. Проведя лишь один рейд по Первомайскому району коммунальщики обнаружили 60 таких машин.

По словам Анны Нор-Аревян, такой транспорт портит внешний вид города и приравнивается к кучам мусора. Ранее ЖКХ не имели никакого права убирать такой транспорт, однако теперь у них есть весомые причины. Для этой цели администрация специально разработала постановление, позволяющие изымать брошенные автомобили.

Однако пока что нет информации, какие именно транспортные средства подходят под категорию "брошенные", об этом расскажут после принятия постановления.