УАЗ поднял цены на новые «Патриот» и «Пикап»

Ульяновский автозавод пересмотрел прайс на модели УАЗ «Патриот» и «Пикап», в результате чего оба транспортных средства подорожали. Смена ценников коснется машин, сошедших с конвейера в 2018 году. На это обращает внимание агентство «АВТОСТАТ».

Ценник на внедорожник УАЗ «Патриот» увеличился на 20 000 рублей. Подорожание коснулось всех комплектаций модели. Отныне она продается за 719 000 рублей в базовой версии, а топовый «вездеход» предлагается за 919 000 рублей.

Ценник на модель УАЗ «Пикап» вырос на 21 000 рублей во всех версиях, кроме базовой. В стоковом исполнении автомобиль реализовывается на 50 000 рублей дороже. Отныне пикап доступен по минимальной цене в 749 000 рублей. В топовой сборке машина обойдётся клиенту в 1 065 000 рублей.

Все вышеназванные ценники указаны без каких-либо спецпредложений. В прошлый раз ульяновские машиностроители меняли прайс на свою продукцию в феврале. При этом, тогда УАЗ «Пикап» упал в цене.