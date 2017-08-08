В сеть попали первые снимки обновлённой Toyota Prius 2019

Гибридную Toyota Prius ожидает небольшое обновление к 2019 модельному году. Изображения рестайлингового автомобиля появились на страницах японского издания Best Car.

Судя по фотографиям, Toyota Prius получит новую оптику и бампера. Странные L-образные фары заменят на более традиционные фонари, при этом спереди у модели появятся новые светодиодные ДХО. Легкосплавные колёсные диски на изображениях не отличаются от тех, которые сегодня применяются на версии i-Tech, хотя это может измениться до публичной презентации.

В целом дизайн автомобиля выдержан в новой стилистике, впервые продемонстрированной на новом хэтчбеке Corolla. Пока неизвестно, затронут ли изменения техническую часть Toyota Prius. Премьера обновлённого гибрида, скорее всего, пройдёт осенью текущего года.

Напомним, актуальное поколение модели сходит с конвейера с 2015 года. Автомобиль комплектуется гибридной установкой, в состав которой вошли 1,8-литровый 97-сильный мотор 2ZR-FXE, работающий по циклу Аткинсона, и 72-сильный электродвигатель. Тягу на колёса передаёт электромеханический вариатор. Стоит отметить, что в 2016 и 2017 годах в Японии Toyota Prius XW50 стала самою популярной моделью.