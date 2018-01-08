В России насчитывается почти 2,8 млн премиальных автомобилей

Аналитики агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января текущего года, насчитали в России 2,77 миллиона автомобилей, относящихся к премиальному сегменту. Такой транспорт занимает 6,5% легкового автопарка страны.

Среди премиальных марок россияне в первую очередь выделяют Mercedes-Benz. В России зарегистрировано 636,9 тысячи автомобилей немецкого бренда. Второе место досталось Audi с результатом в 615,4 тысячи машин Третье место занимает еще один немецкий бренд - BMW. В России зарегистрировано 557,5 тысячи транспортных средств баварской марки.

Четвертое место с большим отставанием от «немцев» в России занимает японский премиальный бренд Lexus. В стране зарегистрировано 249,2 тысячи машин данной марки. Пятое место досталось шведской марке Volvo с результатом в 244,7 тысячи автомобилей. На шестой позиции расположился британский бренд Land Rover. В стране числится 166,3 тысячи транспортных средств данной марки. Остальные премиальные бренды, присутствующие в России, имеют результаты менее 100 тысяч автомобилей.