Выигранный в лотерею автомобиль «похоронили» на 50 лет

Один из местных жителей мексиканского города Охинага, штат Чиуауа, выиграл в лотерею новый автомобиль, но пока победитель не может им воспользоваться. Дело в том, что машина предназначается для потомков победителя и пока её закопали в землю на 50 лет.

Необычная лотерея, организованная в рамках местного фестиваля, разыграла новый кроссовер, который в итоге закопали на центральной площади городка. Автомобиль откопают спустя 50 лет и отдадут потомкам победителя.

Стоит отметить, что местные жители не одобрили проведения такой лотереи и выступили против результатов – в небольшом городке позволить себе даже подержанный автомобиль может не каждый, поэтому закапывание машины вызвало протесты.

В салоне автомобиля через 50 лет можно будет найти множество вещей из 2018 года – письма, личные вещи и всё, что может вызвать интерес у людей будущего.