Кроссовер Geely Atlas стал бестселлером марки в России

Кроссовер Geely Atlas пришел на рынок России 28 февраля текущего года. По итогам марта транспортное средство разошлось по стране тиражом в 74 единицы. Таким образом, машина по спросу «обогнала» модель Emgrand X7, проданную в количестве 57 экземпляров в прошлом месяце.

В прошлом году модель Geely Emgrand X7 стала бестселлером марки в России с результатом в 1 523 автомобиля, реализованных в течение 12 месяцев. По итогам марта дилеры реализовали 15 единиц модели Emgrand 7 и один Emgrand GT. Всего дилеры китайского бренда реализовали России в прошлом месяце 147 машин, что на 39% меньше в годовом сравнении.

По итогам первого квартала жители России приобрели 379 новых автомобилей марки Geely. Спрос на них упал в стране на 26% в годовом сравнении. При этом дилеры убеждены, что недавно появившийся в продаже Geely Atlas улучшит показатели своего бренда в РФ.

Кроссовер Geely Atlas предлагается в России с атмосферными двигателями объемом 2.0 и 2,4 литра. Их производительность составляет 139 и 149 лошадиных сил соответственно. Для первого агрегата предусмотрена шестиступенчатая механическая трансмиссия. Второй мотор комплектуется шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Двухлитровая версия Geely Atlas предлагается в России в переднеприводном исполнении. 2,4-литровый вариант кроссовера опционально продается с полным приводом. Стоимость паркетника в РФ составляет от 1 029 990 до 1 389 990 рублей.