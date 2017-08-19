Омские врачи получили 60 новых автомобилей LADA Largus

Сегодня, 13 апреля, в Омске медики получили 60 машин LADA Largus. Александр Бурков, и. о. губернатора Омской области, передал ключи от автомобилей на площадке перед ТЦ «Континент», сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Отметим, что правительство впервые закупило столь крупную партию медицинского транспорта. До этого каждая больница закупала его по отдельности. В общей сложности на покупку автомобилей для врачей из областного бюджета выделили 31 000 000 рублей.

Новые машины LADA Largus, адаптированные для перевозки инвалидов, получит 31 омская поликлиника. Помимо этого, 12 автомобилей закрепят за базой Минздрава, их будут использовать по необходимости, к примеру, участковые врачи.

Медицинский транспорт внешне ничем не отличается от стандартной LADA Largus, за исключением красного креста, изображённого на капоте, и наклеек, на которых написано, что машины были закуплены по губернаторской программе здравоохранения.