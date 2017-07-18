Kiira Motors из Уганды наладит массовую сборку электрокаров

Всемирная тенденция по переходу на экологичный транспорт накануне затронула и Уганду. Кабинет министров страны выделил более 6,5 миллиона долларов на постройку завода по сборке электрокаров. Производством займется африканская автокомпания Kiira Motors.

Как отмечается в местных СМИ, Kiira Motors изначально будет производить электробусы, а уже позднее на конвейер встанут седаны, кроссоверы и грузовики. По предварительным оценкам, автомобили не будут стоить дороже 25 000 - 35 000 долларов, некоторые из них будут гибридами.

Компания планирует закупать некоторые запчасти и оборудование у известных производителей. Местные фирмы могут обеспечить поставки электроники, креплений и прочих мелких запчастей. Предприятие Kiira Motors во всю силу заработает примерно через четыре года и даст работу двум тысячам человек.

Напомним, первый электрокар от Kiira Motors появился в далеком 2007 году. Тогда маленький и не очень красивый автомобиль оснащался двигателем на 26 лошадиных сил, который позволял проехать 80 километров. В 2009 году компания представила куда мощный седан EV Smack, оснащенный 107-сильным мотором.