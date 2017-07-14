Постапокалиптический гибрид Porsche и Ford Bronco оценили в $4500

На сайте Craiglist предлагается внедорожник в постапокалиптическом стиле. Транспортное средство в кузове Porsche 944 с рамой от Ford Bronco второй генерации продается за 4 500 долларов (280 000 рублей).

Низкая стоимость гибрида Porsche и Ford Bronco обусловлена тем, что транспортное средство нуждается в ремонте. В моторном отсеке внедорожника расположен 2,9-литровый агрегат V6 от Ford. Производительность установки составляет 141 лошадиную силу и 241 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия.

Внедорожник на базе Porsche и Ford Bronco также оснащен передним и задним мостами Dana 44, новой топливной системой, 38-дюймовыми покрышками Thornbird и лебедкой.

Подобные внедорожники не являются редкостью. К примеру, прошлой осенью на том же сайте Craiglist на продажу был выставлен Dodge Challenger 1972 года. Кузов данного транспортного средства установили на шасси военного Chevrolet Blazer. Подкапотное пространство гибрида занял 5,7-литровый V8. Автомобиль получил бронированную раздаточную коробку с понижающими передачами, а также усиленные мосты с блокировкой ступицы.