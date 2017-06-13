В Lexus рассказали о новой версии гибридного LS

В ближайшее время в моторной гамме полноразмерного седана Lexus LS могут появиться новые альтернативные силовые установки. Данная информация озвучена Тошио Асахи, главным инженером проекта по разработке данной модели.

По словам Тошио Асахи, в данное время марка Lexus рассматривает возможность внедрения в седан LS электрического мотора, плагин-гибридной силовой установки, а также электродвигателя на водородных топливных элементах. Если японцы начнут использовать такие решения, то автомобиль сможет достойно соперничать на рынке с продукцией брендов Mercedes-Benz, Tesla и Jaguar.

В данное время седан Lexus LS оснащается бензиновым агрегатом V6 объемом 3,3 литра с турбонаддувом. Его производительность составляет 415 л.с. Кроме того, для транспортного средства предусмотрена гибридная силовая установка мощностью 354 л.с. Она функционирует на базе 3,5-литрового V6, сочетающегося с электромотором.