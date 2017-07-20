Озвучены российские цены и комплектации седана Genesis G70

Накануне в Москве компания Genesis презентовала новый премиальный седан G70, который дебютировал на миром рынке еще прошлой осенью во время Франкфуртского автосалона. Уже известны цены и комплектации машины.

Всего для Genesis G70 в России будут доступны пять комплектаций и два варианта силовой установки. Стоимость машины варьируется от 1 949 000 до 2 899 000 рублей. Под капотом нового премиального седана расположился 2,0-литровый агрегат, который вырабатывает либо 197 лошадиных сил, либо 247 лошадиных сил, в зависимости от комплектации. Точно такой же двигатель можно найти под капотом у спортивного KIA Stinger.

Для российского рынка модель представили в пяти комплектациях: Premier, стоимостью от 1 949 000 рублей, Elegance который стоит на 50 000 рублей дороже, Advance, цены на которую стартуют от 2 249 000, Supreme (2 709 000 рублей) и Sport - топовый вариант за 2 899 000 рублей.