Херберт Дис стал новым генеральным директором Volkswagen

Представители пресс-службы Volkswagen после заседания наблюдательного совета сообщили, что у компании отныне новый председатель правления. Им стал Херберт Дис, который сменил Маттиаса Мюллера.

"Кронпринц" Маттиаса Мюллера начал работать в компании в начале лета 2015 года, и за это время его подразделение достигло хороших результатов. В этом году Херберт Дис сменит предыдущего главу правления, который самостоятельно подал заявление об отставке, хотя его контракт заключен до 2020 года. Причиной тому, по мнению СМИ, может послужить то, что Мюллера критиковали как директора компании за слабохарактерность. Также многие считают, что переход Volkswagen на электрокары при старом главе правления был бы невозможным.

Также пресс-служба главного офиса Volkswagen отметила, что Херберт Дис будет ответственным за развитие компании, а глава Audi, входящей в концерн, будет заниматься сбытом продукции. Глава компании Porsche Оливер Блуме будет ответственным за производственный процесс.