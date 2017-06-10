Ford показал самый дешевый хэтчбек Focus

Компания Ford накануне показала изображения самого дешевого варианта хэтчбека Focus. Автомобиль лишился некоторых функций, однако его стоимость составила менее половины от стоимости топового исполнения.

В Германии модель будет продаваться по цене от 18,7 тысячи евро. Сейчас цены на максимальную комплектацию начинаются от 25,2 тысячи евро, а если учитывать все платные опции, то стоимость и вовсе переваливает за 40 тысяч евро.

В движение самый дешевый вариант Ford Focus приводится маленьким 1,0-литровым двигателем, способным вырабатывать 85 лошадиных сил. Совместно с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Оснащение базового варианта не может похвастаться передовыми технологиями, однако что-то тут да есть. Например, новинка получила кондиционер, электростеклоподъемники и маленький экранчик мультимедийной системы.

Для обеспечения низкой стоимости разработчики решили заменить литые диски на штамповку, убрать климат-контроль, поставить галогеновые фары и заменить прочие мелочи на более дешевые.