FAW привезет в Россию сразу три новые модели

Китайская автомобилестроительная компания FAW анонсировала для России сразу три новые модели. Все машины, две из которых абсолютно новые, приедут на отечественный рынок уже в этом году.

Уже в начале этого лета к дилерам FAW поступит обновленный кроссовер FAW Besturn X80. Новинку предложат в трех исполнениях. Для выбора предоставят механическую и автоматическую коробку передач. Под капотом модели расположился 142-сильный агрегат, объемом 2,0 литра.

В начале осени на российский рынок приедет еще один представитель FAW - субкомпактный FAW D60, а конце 2018, или начале 2019 года, россиянам станет доступен для покупки Besturn X40. Точной информации о новинках нет, ее предоставят ближе к дебюту моделей.

Напомним, в России сейчас продается нынешнее поколение FAW Besturn X80, которое показывает хорошие результаты. Например за первые два месяца этого года компании удалось реализовать в России 153 автомобиля. На данный момент для россиян доступен кроссовер с 2,0-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, модель оснащается множеством передовых технологий, а цена начинается от 999 тысяч рублей.