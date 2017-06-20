Владельцы УАЗ "Патриот" требуют внести изменения в конструкцию внедорожника

История о самовоспламеняющихся авто от УАЗ становится набирает все большую популярность в интернете. Получив решение суда о том, что в УАЗ «Патриот» найдены дефекты, обладатели указанных внедорожников принялись собирать подписи, чтобы автопроизводитель организовал сервисную кампанию.

Сообщается, что один из обладателей сгоревшего внедорожника УАЗ «Патриот» начал собирать подписи от таких же пострадавших владельцев внедорожника с требованиями изменить конструкцию автомобиля. Стоит сказать, что в конце нынешнего года один из владельцев УАЗ «Патриот» смог выиграть судебный процесс по делу о воспламенении машины и получил от компании денежную компенсации. Также предприятие подверглось штрафу в 607 000 рублей.

Множество собственников машин УАЗ выражали надежды, что компания объявит об отзывной кампании с целью устранения неполадок, связанных с разгерметизацией топливопривода. Но все-таки «УАЗ» после недолгого раздумья подал апелляцию и требует возвратить уплаченных 607 000 рублей штрафа, указав, что это незаконное обогащение за счет автопроизводителя.